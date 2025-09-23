Pret A Manger sbarca a Milano Centrale prima assoluta in una stazione italiana

(Adnkronos) – Pret A Manger, catena internazionale di caffetterie, famosa nel mondo per i menu healthy con cibi freschi e caffè biologico, ha inaugurato un locale nella stazione di Milano Centrale, il secondo scalo per importanza all’interno del circuito di Grandi Stazioni Retail. Il marchio è gestito in esclusiva per l’Italia da Chef Express (Gruppo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it