Pret A Manger sbarca a Milano Centrale prima assoluta in una stazione italiana
(Adnkronos) – Pret A Manger, catena internazionale di caffetterie, famosa nel mondo per i menu healthy con cibi freschi e caffè biologico, ha inaugurato un locale nella stazione di Milano Centrale, il secondo scalo per importanza all’interno del circuito di Grandi Stazioni Retail. Il marchio è gestito in esclusiva per l’Italia da Chef Express (Gruppo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: pret - manger
Pret a manger - facebook.com Vai su Facebook
Pret A Manger sbarca a Milano Centrale, prima assoluta in una stazione italiana; “Pret a Manger” in Stazione Centrale; Doppia apertura a Milano per il Gruppo Cremonini.
Rinascente, storia segreta del tempio dello shopping a Milano. Armani vetrinista, d'Annunzio copywriter, commesse-psicologhe: ecco come è nato il Prêt-à-porter - Il negozietto di 25 metri quadri fondato dai fratelli Bocconi (gli stessi dell'Università) in piazza del Duomo compie 160 anni. Si legge su msn.com