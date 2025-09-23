Pret A Manger debutta sui binari | primo store italiano a Milano Centrale

Sbircialanotizia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il profumo del caffè biologico incontra la frenesia dei binari: Pret A Manger apre per la prima volta all’interno di una stazione italiana, scegliendo Milano Centrale come vetrina di un nuovo modo di vivere la pausa durante il viaggio, in partnership con Chef Express. Una sfida che unisce viaggio e gusto Attraversare l’atrio di Milano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

pret a manger debutta sui binari primo store italiano a milano centrale

© Sbircialanotizia.it - Pret A Manger debutta sui binari: primo store italiano a Milano Centrale

In questa notizia si parla di: pret - manger

Pret A Manger sbarca a Milano Centrale, prima assoluta in una stazione italiana

Pret a manger ha aperto un locale a Milano

Pret A Manger debutta a Milano Centrale, primo locale in una stazione italiana; La catena Pret A Manger debutta in una stazione ferroviaria italiana, a Milano Centrale.

pret manger debutta binariLa catena Pret A Manger debutta in una stazione ferroviaria italiana, a Milano Centrale - Pret A Manger, catena internazionale di caffetterie nota per i menu healthy con cibi freschi e caffè biologico, ha inaugurato il suo primo locale in una stazione ferroviaria italiana, all’interno di M ... Segnala foodaffairs.it

pret manger debutta binariPret A Manger sbarca a Milano Centrale, prima assoluta in una stazione italiana - (Adnkronos) – Pret A Manger, catena internazionale di caffetterie, famosa nel mondo per i menu healthy con cibi freschi e caffè biologico, ha inaugurato un locale nella stazione di Milano Centrale, il ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pret Manger Debutta Binari