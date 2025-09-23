Presunti concorsi truccati all' Asl di Salerno indagato anche il presidente della Commissione Sanità

Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, è indagato: i carabinieri ieri mattina hanno perquisito casa e ufficio. Sei le persone indagate per presunte irregolarità nei concorsi all’Asl di Salerno. Secondo le accuse, Alaia avrebbe favorito alcuni candidati a superare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: presunti - concorsi

Sono ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso tra loro - facebook.com Vai su Facebook

Presunti concorsi truccati all'Asl di Salerno, indagato anche il presidente della Commissione Sanità; Concorsi Asl truccati, ultimi testi della difesa e poi parola ai tre imputati; Perugia, concorsi truccati in farmacia, rivelate le prove ai candidati: chiesto il giudizio per due.

Concorsi all'Asl di Salerno: Vincenzo Alaia indagato per corruzione - Con questa accusa è stato notificato un decreto di perquisizione e sequestro a Vincenzo Alaia, presidente della commissione Sanità della Regione Campania. ilmattino.it scrive

Concorsi truccati e un appalto sospetto da un milione di euro, indagati 11 dirigenti della Asl Roma 6 - L'inchiesta ha disposto una perquisizione domiciliare e personale, nonché il sequestro di beni, nei confronti degli indagati accusati, a vario titolo, per reati come turbamento di gare d'appalto e ... Lo riporta romatoday.it