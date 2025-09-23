Presunti abusi su due studentesse | docente sospeso dall’insegnamento a Formia

Formia, 23 settembre 2025 – Nei giorni scorsi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la Polizia di Stato di Formia ha dato esecuzione a due distinte ordinanze applicative di misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, indagati nell’ambito di due procedimenti penali per reati di particolare gravità. In un caso, un docente è stato raggiunto da una misura cautelare di sospensione dall’insegnamento per il periodo massimo consentito, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’uomo è indagato per presunti abusi sessuali ai danni di due studentesse minorenni, che sarebbero avvenuti all’interno di un istituto scolastico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it