Presunta corruzione in Provincia | sequestrati 80.000 euro

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Emergono i dettagli della vasta operazione della Procura di Avellino che ha portato questa mattina la Guardia di Finanza a perquisizioni nella sede della Provincia di Avellino oltre che nelle abitazioni di alcune delle persone coinvolte il denaro contante sottoposto a sequestro è pari a circa 80.000€, in larga parte ritrovato in buste “sottovuoto”. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro diversi dispositivi elettronici e di memoria che ora saranno analizzati dagli inquirenti il settore di interesse è l’edilizia scolastica: In particolare si tratta dei Lavori di miglioramento sismico delle strutture sede Istituto superiore Ruggero I di Ariano Irpino e dei “Lavori di demolizione e nuova costruzione palestra “I. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

