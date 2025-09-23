Presunta corruzione in Provincia | sequestrati 80.000 euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Emergono i dettagli della vasta operazione della Procura di Avellino che ha portato questa mattina la Guardia di Finanza a perquisizioni nella sede della Provincia di Avellino oltre che nelle abitazioni di alcune delle persone coinvolte il denaro contante sottoposto a sequestro è pari a circa 80.000€, in larga parte ritrovato in buste “sottovuoto”. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro diversi dispositivi elettronici e di memoria che ora saranno analizzati dagli inquirenti il settore di interesse è l’edilizia scolastica: In particolare si tratta dei Lavori di miglioramento sismico delle strutture sede Istituto superiore Ruggero I di Ariano Irpino e dei “Lavori di demolizione e nuova costruzione palestra “I. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: presunta - corruzione
L'inchiesta sulla presunta corruzione all'Ars, Galvagno e Amata davanti al "tribunale" di Fdi: saranno sentiti dai probiviri
#Turchia: emesso mandato di cattura contro il sindaco di #Bayrampasa/#Istanbul (principale partito d'opposizione #CHP) e altri 48 funzionari per presunta "corruzione e collusione". Già 44 arresti. - X Vai su X
L'imprenditrice ed ex assessora al Comune di Catania era finita al centro di un caso di presunta corruzione. Assolto per lo stesso reato anche l'ex rettore di Unict Francesco Basile. Per il medico però è arrivata la condanna per concussione. - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione nella manutenzione delle strade, blitz della Guardia di Finanza; Corruzione negli appalti pubblici, cinque persone indagate: c'è anche un funzionario della Provincia di Siena; Imprenditore viterbese indagato per corruzione alla Provincia di Siena.
Misure cautelari per corruzione in appalti pubblici - Cinque misure cautelari personali sono state eseguite dalla guardia di finanza di Perugia in relazione a una gara pubblica indetta dal Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia e un lavo ... Si legge su msn.com
Inchiesta sulla corruzione. Ascoltati altri testimoni - È proseguito ieri il dibattimento per l’inchiesta Clean 2 sul presunto giro di corruzione in provincia di Pavia, per ... Secondo msn.com