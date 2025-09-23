Prestazioni sanitarie dai privati stop dal Tar al decreto sul nuovo tariffario | Una vittoria per Ssn e pazienti'
Il Tar del Lazio annulla il nuovo tariffario sulle prestazioni sanitarie dai privati accogliendo tre ricorsi presentati dalle strutture accreditate insieme a sindacati e un quarto ricorso presentato da altri centri.Uno stop al decreto con cui il ministero della Salute modificava al ribasso i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: prestazioni - sanitarie
L’Azienda Ospedaliero Universitaria etnea avvia la riorganizzazione delle prestazioni sanitarie di laboratorio
Come rendere più rapide, semplici e comode le prenotazioni delle prestazioni sanitarie all'Asl Fg
Prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, via alla presentazione delle istanze a Vasto
Link Articolo https://bit.ly/3tY4EnX - Concorso pubblico per la copertura di 18 posti di Infermiere per l'erogazione di prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari#infermiera #INFERMIERI - facebook.com Vai su Facebook
Prestazioni sanitarie dai privati, stop dal Tar al decreto sul nuovo tariffario: Una vittoria per Ssn e pazienti'; Sospese dal primo marzo alcune prestazioni sanitarie in convenzione; Sanità, stop alle visite nel privato accreditato: allarme sui servizi ai cittadini.
Stop ai tetti di spesa sulla mobilità sanitaria. Più soldi ai privati - nord per evitare la fuga dei pugliesi verso gli ospedali di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; e incremento della percentuale del tetto di spesa destinato ... Come scrive quotidianodipuglia.it
Coronavirus. Pronto emendamento Governo per acquisto prestazioni sanitarie in deroga anche da ospedali privati non accreditati - Per preparare una risposta immediata a un possibile aumento del numero dei ricoverati, facendo seguito alla circolare del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute, si punta a consentire alle aziende ... Segnala quotidianosanita.it