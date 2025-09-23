Prestazioni sanitarie dai privati stop dal Tar al decreto sul nuovo tariffario | Una vittoria pazienti e settore

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar del Lazio annulla il nuovo tariffario sulle prestazioni sanitarie dai privati accogliendo tre ricorsi presentati dalle strutture accreditate insieme ai sindacati e un quarto ricorso presentato da altri centri. Uno stop al decreto con cui il ministero della Salute modificava al ribasso i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prestazioni - sanitarie

L’Azienda Ospedaliero Universitaria etnea avvia la riorganizzazione delle prestazioni sanitarie di laboratorio

Come rendere più rapide, semplici e comode le prenotazioni delle prestazioni sanitarie all'Asl Fg

Prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, via alla presentazione delle istanze a Vasto

Prestazioni sanitarie dai privati, stop dal Tar al decreto sul nuovo tariffario: Una vittoria per Ssn e pazienti'; Sospese dal primo marzo alcune prestazioni sanitarie in convenzione; Sanità, stop alle visite nel privato accreditato: allarme sui servizi ai cittadini.

prestazioni sanitarie privati stopPrestazioni sanitarie dei privati in Sicilia, il Tar annulla il nuovo tariffario - Stop al decreto con cui il ministero della Salute rideterminava al ribasso i compensi dei servizi resi dai convenzionati. Da msn.com

Stop ai tetti di spesa sulla mobilità sanitaria. Più soldi ai privati - nord per evitare la fuga dei pugliesi verso gli ospedali di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; e incremento della percentuale del tetto di spesa destinato ... Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Prestazioni Sanitarie Privati Stop