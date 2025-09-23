Pressione fiscale nei capoluoghi lombardi | Brescia tra i Comuni più virtuosi

Nel 2024 la pressione fiscale sulle imprese individuali registra un lieve calo, passando dal 52,8% al 52,3%, pur continuando a evidenziare ampi squilibri tra i diversi territori. In particolare, in Lombardia, i capoluoghi più virtuosi sono Sondrio, Milano e Brescia, mentre fanalini di coda sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Pressione fiscale sulle aziende, la classifica delle città dove pesa di più: i numeri a Monza e Brianza; Il lavoro di sei mesi se ne va in tasse: carico fiscale soffocante.

pressione fiscale nei capoluoghi lombardi: sondrio, milano e brescia i più virtuosi, male mantova, pavia e cremona - Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia: “Vi è un leggero miglioramento, ma bisogna fare ancora molta strada. Si legge su milanotoday.it

Fisco nei capoluoghi lombardi: Monza ferma al 52% - Monza – Gli imprenditori monzesi hanno dovuto attendere l’8 luglio per festeggiare il loro “Tax Free Day”: significa che per oltre sei mesi hanno lavorato ... Segnala mbnews.it