Presentazione del volume La difesa della Fedelissima Civitella del Tronto di Giorgio Maffei

Ilpescara.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 settembre alle 18.30, il giornalista e saggista storico Cristiano Vignali presenterà nella pinacoteca della Società di Mutuo Soccorso (Soms) di Spoltore, presieduta dall'avv. Luigi Spina il libro di Giorgio Maffei "La difesa della Fedelissima Civitella del Tronto" (Tabula Fati Editore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentazione - volume

A Roma domani presentazione del volume ‘Il Tevere e il giubileo’

Al Libro possibile la presentazione del volume 'Contrasto al dissesto idrogeologico in Puglia'

Successo per la presentazione del volume I Predicati della Nobiltà Italiana, curata nei minimi particolari da Giulia Borghese e dal suo staff.

Presentazione del volume “La difesa della Fedelissima Civitella del Tronto” di Giorgio Maffei.

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Volume Difesa Fedelissima