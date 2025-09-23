Presentazione del volume La difesa della Fedelissima Civitella del Tronto di Giorgio Maffei
Venerdì 26 settembre alle 18.30, il giornalista e saggista storico Cristiano Vignali presenterà nella pinacoteca della Società di Mutuo Soccorso (Soms) di Spoltore, presieduta dall'avv. Luigi Spina il libro di Giorgio Maffei "La difesa della Fedelissima Civitella del Tronto" (Tabula Fati Editore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
