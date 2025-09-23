Presentazione del progetto ‘Scuola Viva’ protagonista l’IIS Galilei-Vetrone

Tempo di lettura: 3 minuti Il giorno 23 Settembre 2025 alle ore 9:30, presso il Salone di Rappresentanza dell’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, si è svolta la Cerimonia di Presentazione del Modulo n. 07 del progetto Scuola Viva “Complesso Monumentale di Santa Sofia”, organizzata dall’IIS Galilei-Vetrone. Il Modulo, rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra) è volto a promuovere la valorizzazione del territorio attraverso la condivisione delle bellezze storico-artistiche, con lo specifico obiettivo di accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

