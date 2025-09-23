Presentazione del libro Piovono chiodi di Stefano Cesari
Appuntamento giovedì 25 settembre al centro Rosy Boa di via Andrea Cesalpino, 29 per la presentazione del libro Piovono Chiodi, edizioni Libri di Mompracem. Un evento per conoscere le poesie di Stefano Cesari e di incontro con l'autore. Inizio ore 18.Il libro Piovono Chiodi"Navigare in mondi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
