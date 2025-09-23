Arezzo, 23 settembre 2025 – Sabato scorso il Maccagnolo si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, colori e applausi per la presentazione ufficiale del Club Arezzo. Davanti a una cornice di pubblico calorosa e numerosa, sono stati presentati oltre 400 atleti e ben 25 squadre, dai più piccoli fino alle categorie maggiori. L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico, confermandosi un appuntamento attesissimo non solo per la comunità sportiva ma per tutta la città. Tra bandiere, cori e sorrisi, l’entusiasmo dei ragazzi e delle famiglie ha reso la giornata indimenticabile, ribadendo i valori che il Club Arezzo porta avanti con passione: aggregazione, crescita sportiva e amore per lo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presentato ufficialmente il Club Arezzo