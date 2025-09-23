Presentata a Palazzo Zanca la terza edizione di Inclusivity Village

Messinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata quest'oggi a Palazzo Zanca la terza edizione di Inclusity Village, iniziata in programma giovedì 25 settembre alle 9. L’iniziativa rientra nel progetto ‘IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità’, finanziato dal Pn Metro Plus 2021-2027, e mira a prevenire e contrastare qualsiasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentata - palazzo

Ciclismo: presentata in Palazzo Vecchio la 78esima Firenze-Viareggio

A palazzo Madama presentata la 50esima edizione della Festa del ritorno di Vasto

Presentata a Palazzo Zanca la terza edizione di Inclusivity Village; Inclusivity Village 2025: a Villa Dante la Terza Edizione del villaggio dell’inclusione; Notte Mariana, lunedì 2 giugno 2025 la III edizione.

Cerca Video su questo argomento: Presentata Palazzo Zanca Terza