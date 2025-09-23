Prende a calci e pugni pazienti e operatori | denunciato un 23enne bresciano

Brescia, 23 settembre 2025 – Gli agenti della Volante della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia sono intervenuti d'urgenza presso il Centro San Giovanni di Dio. L'intervento è scaturito in seguito ad una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza NUE 112, con la quale i responsabili della Struttura hanno richiesto l'invio delle pattuglie della polizia per far fronte ad una violenta aggressione in atto da parte di un giovane paziente che, andato improvvisamente in escandescenze, si stava scagliando contro chiunque incontrasse sui suoi passi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prende a calci e pugni pazienti e operatori: denunciato un 23enne bresciano

