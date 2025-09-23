Premio San Gennaro World 2025 | il Sagrato del Duomo accoglie una serata tra memoria arte e impegno civile
Tempo di lettura: 4 minuti Ideato e diretto artisticamente da Gianni Simioli, il Premio San Gennaro World 2025 si svolgerà sul Sagrato del Duomo di Napoli giovedì 25 settembre alle 20.15. L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno dell’ Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e della media partnership di Radio Marte, collocandosi come appuntamento pubblico volto a valorizzare talenti e figure che hanno inciso sulla vita culturale e sociale della città. Un programma che unisce grandi nomi e nuove promesse. La serata vedrà la partecipazione di personalità del mondo della musica, del cinema e della cultura come Claudio Mattone, Alessandro Siani, Nunzia Schiano, Valerio Caprara, Roberto Colella, Rosario Miraggio, Peppe Iodice, Mavi, Fabrizio Mandara, oltre a professionisti come Pachy Vocal Coach e il Prefetto di Napoli Michele di Bari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
