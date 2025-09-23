Premio Prisco al teatro Marrucino Gravina | Sarebbe grave errore non disputare match con Israele

È stata una giornata di sport, cultura e riflessione quella che si è svolta ieri, domenica 22 settembre, al teatro Marrucino di Chieti, in occasione della 20ª edizione del Premio Prisco “alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva”. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it