Il 3 e il 4 ottobre a Viterbo si svolgerà la prima edizione del Premio Mattia Torre, nato per ricordare il talentuoso regista, sceneggiatore e autore televisivo e teatrale che ci ha lasciato nel 2019. Sono appena stati annunciati i 7 finalisti votati dalla giuria del riconoscimento. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019

Sono stati selezionati dalla giuria composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca Vendruscolo, i sette finalisti della prima edizione del Premio "Mattia Torre".