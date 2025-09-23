Premio Giancarlo Siani vince La storia di un abbraccio di Lucia Montanino con Cristina Zagaria

Ilmattino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianmario e Ludovica Siani, in occasione dell'evento in ricordo del giornalista, hanno premiato il vincitore del "Premio Siani 2025": «Ricordare Giancarlo è una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

premio giancarlo siani vince la storia di un abbraccio di lucia montanino con cristina zagaria

© Ilmattino.it - Premio Giancarlo Siani, vince «La storia di un abbraccio» di Lucia Montanino con Cristina Zagaria

In questa notizia si parla di: premio - giancarlo

Premio Giancarlo Siani, vince «La storia di un abbraccio» di Lucia Montanino con Cristina Zagaria; La giornalista Anna Calì vincitrice del premio giornalistico “La Campania si racconta”; Premio Siani 2022: “L'importanza di continuare a parlare di camorra” (FOTO E VIDEO).

premio giancarlo siani vincePremio Giancarlo Siani, vince «La storia di un abbraccio» di Lucia Montanino con Cristina Zagaria - Gianmario e Ludovica Siani, in occasione dell'evento in ricordo del giornalista, hanno premiato il vincitore del "Premio ... Secondo msn.com

premio giancarlo siani vinceGiancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina» - Quarant’anni non bastano a spegnere la voce di chi ha raccontato la verità con coraggio. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Giancarlo Siani Vince