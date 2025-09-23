Premio Filippide agli sportivi doc Marzola riconoscimento alla carriera
Si è tenuta come da tradizione nella sala consiliare la cerimonia di consegna del premio Filippide d’Argento alla carriera assieme alle altre premiazioni sportive, da sempre parte del programma dell’ Antica Fiera di Portomaggiore. Il premio alla carriera sportiva è andato al pallavolista Marco Marzola, che da giocatore ha vestito oltre a quella di Portomaggiore le maglie di Conselice, Ferrara, Loreto, Sora raggiungendo la serie A1, per poi concludere la carriera da giocatore di nuovo alla Team Volley Portomaggiore trascinandola fino alla serie A3. Attualmente è allenatore in attività a Belluno (A3). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Antica fiera di Portomaggiore, la consegna del premio Filippide d'Argento: tutti i riconoscimenti
Sono stati due giorni bellissimi all' Antica Fiera di Portomaggiore 2025: momenti che ricorderemo, in due giornate soleggiate, calde e con tanta, tanta gente. Dalle prove di lavorazione terreni, ai premi sportivi del Filippide d'Argento, a Pompieropoli per i bimbi, - facebook.com Vai su Facebook
