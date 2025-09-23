Premio Charlot | presentata la 37esima edizione

Tempo di lettura: 2 minuti Dall’11 al 18 ottobre prende il via la 37ª edizione del Premio Charlot, il festival internazionale dello spettacolo che si avvale della direzione artistica di Claudio Tortora. Questa mattina la presentazione del programma che sarà articolato su tre strutture. La casa madre ovvero il teatro delle Arti, che ospiterà anche la gara dello Charlot Giovani, il teatro Augusteo che aprirà una parentesi sul t comico e premierà alla carriera Lino Banfi ed infine il teatro Verdi che ospiterà lo Charlot Gala. Nomi importanti per la serata evento che sarà seguita alla vigilia dal concerto di Eduardo De Crescenzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

