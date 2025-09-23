Premi Prisco al teatro Marrucino Gravina | Sarebbe grave errore non disputare match con Israele

Chietitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una giornata di sport, cultura e riflessione quella che si è svolta ieri, domenica 22 settembre, al teatro Marrucino di Chieti, in occasione della 20ª edizione del Premio Prisco “alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva”. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premi - prisco

Premio Prisco, cerimonia al teatro 'Marrucino' di Chieti; Premio Prisco al teatro Marrucino, Gravina: Sarebbe grave errore non disputare match con Israele; Premio Prisco, il Presidente della Figc Gravina: «Sebastiani va coccolato» //VIDEO.

premi prisco teatro marrucinoPremio Prisco, cerimonia al teatro 'Marrucino' di Chieti - Alla presenza del presidente nazionale della Figc Gabriele Gravina, si è svolta al teatro Marrucino di Chieti la cerimonia di consegna del premio Prisco "alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia ... Scrive msn.com

Premio Prisco al teatro Marrucino, Gravina: "Sarebbe grave errore non disputare match con Israele" - Per il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha ritirato il premio il responsabile della comunicazione Carlo Caliceti. Secondo chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Premi Prisco Teatro Marrucino