preghiera potente per ottenere una grazia da padre pio il 23 settembre si festeggia il santo di pietrelcina

Oggi 23 settembre si festeggia San Pio da Pietrelcina. Il frate è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. Nato a Pietrelcina ( Benevento ) il 25 maggio 1887, Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, è morto a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. La Chiesa cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Padre Pio, nel 1918 la visione che preannunciava le stimmate permanenti.

