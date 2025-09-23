Preghiera potente per ottenere una grazia da Padre Pio il 23 settembre si festeggia il Santo di Pietrelcina
Oggi 23 settembre si festeggia San Pio da Pietrelcina. Il frate è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. Nato a Pietrelcina ( Benevento ) il 25 maggio 1887, Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, è morto a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. La Chiesa cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Padre Pio, nel 1918 la visione che preannunciava le stimmate permanenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
