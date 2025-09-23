Preghiera potente per ottenere una grazia da Padre Pio il 23 settembre si festeggia il Santo di Pietrelcina

Notizieaudaci.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 23 settembre si festeggia San Pio da Pietrelcina. Il frate è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come è stato anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. Nato a Pietrelcina ( Benevento ) il 25 maggio 1887, Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, è morto a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. La Chiesa cattolica lo venera come  santo  e ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Padre Pio, nel 1918 la visione che preannunciava le stimmate permanenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

preghiera potente per ottenere una grazia da padre pio il 23 settembre si festeggia il santo di pietrelcina

© Notizieaudaci.it - Preghiera potente per ottenere una grazia da Padre Pio, il 23 settembre si festeggia il Santo di Pietrelcina

In questa notizia si parla di: preghiera - potente

Vuoi benedire qualcuno con il cuore? Questa preghiera è un dono potente

San Leopoldo Mandi?: la potente preghiera che porta speranza ai malati

La preghiera per Carlo Acutis ora che diventerà santo: il testo della novena; Supplica a Santa Rita da Cascia per chiedere una grazia impossibile; Settimana Santa. Recitiamo la potente preghiera per questo Mercoledì Santo, 5 aprile 2023, per chiedere una grazia.

preghiera potente ottenere graziaPreghiera della sera 22 Settembre 2025: “Vieni Signore Gesù” - Questo lunedì con la preghiera della sera chiediamo questa grazia al Signore Gesù Cristo ... Da lalucedimaria.it

preghiera potente ottenere graziaPreghiera del mattino del 22 Settembre 2025: “Ravviva la speranza” - La preghiera del mattino di oggi, lunedì 22 settembre, è allo Spirito Santo. Secondo lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Potente Ottenere Grazia