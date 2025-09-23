Preghiera della sera 23 Settembre 2025 | Proteggimi in questa notte
“Proteggimi in questa notte”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Questa sera iniziamo il triduo di preghiera in preparazione alla festa dei Santi Patroni Ore 19.00: S.Messa presieduta da Don Antonio Natale Cerchiamo di vivere questi momenti di grazia e di trovare un po’ di tempo per onorare i nostri santi - facebook.com Vai su Facebook
Unisciti a noi per la Veglia di preghiera "Pace per Gaza": questa sera, lunedì 22 settembre, alle 19:30 in diretta streaming anche su http://Avvenire.it Preghiamo per la pace globale, rispondendo all'appello di papa Leone per un "cessate il fuoco", il rilascio degli - X Vai su X
Momento di preghiera per la pace a Gorizia promosso dalla Cei; Gaza: questa sera a Milano veglia di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio con associazioni e movimenti cattolici; Pinerolo. Festa del Santuario diocesano.
