Preghiera del mattino del 23 Settembre 2025 | Preservami o Signore

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca  meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

