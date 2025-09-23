Predator badlands senza xenomorfi è una scelta intelligente
Il panorama cinematografico dedicato ai franchise di fantascienza e azione si prepara a nuove importanti uscite, con particolare attenzione al ritorno della saga di Predator. Dopo il successo di Prey nel 2022, che ha saputo rinnovare l'interesse verso questa serie, si avvicina l'uscita di Predator: Badlands, prevista per il 7 novembre 2025. La produzione ha suscitato numerose speculazioni tra gli appassionati, alimentate da teorie che ipotizzavano la presenza di un personaggio appartenente alla saga di Alien. anticipazioni e teorie su predator: badlands. La pellicola si distingue per aver introdotto elementi innovativi rispetto alle precedenti.
Predator: Badlands, il trailer del film con Elle Fanning - Il vero colpo di scena del film, in uscita al cinema il 7 novembre prossimo?
Predator: Badlands, Elle Fanning svela un folle colpo di scena - Secondo la protagonista Elle Fanning, che interpreta Thia, la trama si distacca dalla formula tradizionale: la sua eroina, infatti, non è la vittima, ma si allea con il Predator.