Precompilata 730 2025 ultimi giorni per l’invio Come trasmetterla entro il 30 settembre

Leggioggi.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimi giorni per l’invio della precompilata 7302025 (e del modello ordinario tramite caf). Entro martedì 30 settembre si può modificare, accettare e inviare il modello, messo online lo scorso aprile sul sito delle Entrate, e ora in via di chiusura. Tutti i contribuenti stanno ricevendo in queste ore email e messaggi, oltreché notifiche su App per ricordare la scadenza di fine mese. Chi deve ancora trasmettere la dichiarazione quindi ha ancora pochi giorni per farlo. Il 730 precompilato online è preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024, ma si possono anche a pportare le dovute modifiche ai dati pre-inseriti (in caso di discordanze e errori) e trasmettere la dichiarazione al Fisco, per poi ottenere i rimborsi 730. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

precompilata 730 2025 ultimi giorni per l8217invio come trasmetterla entro il 30 settembre

© Leggioggi.it - Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre

In questa notizia si parla di: precompilata - ultimi

Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre; Il modello 730/2025 arriva al traguardo: invio entro il 30 settembre; Modello 730/2025: precompilato e ordinario, le scadenze di settembre.

precompilata 730 2025 ultimiPrecompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre - Entro il 30 settembre si può modificare, accettare e inviare la precompilata 730/2025. Da leggioggi.it

precompilata 730 2025 ultimi730 precompilato, attenzione alla scadenza 30 settembre - La campagna informativa della Direzione regionale della Campania - Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Precompilata 730 2025 Ultimi