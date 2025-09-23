Precompilata 730 2025 ultimi giorni per l’invio Come trasmetterla entro il 30 settembre
Ultimi giorni per l’invio della precompilata 7302025 (e del modello ordinario tramite caf). Entro martedì 30 settembre si può modificare, accettare e inviare il modello, messo online lo scorso aprile sul sito delle Entrate, e ora in via di chiusura. Tutti i contribuenti stanno ricevendo in queste ore email e messaggi, oltreché notifiche su App per ricordare la scadenza di fine mese. Chi deve ancora trasmettere la dichiarazione quindi ha ancora pochi giorni per farlo. Il 730 precompilato online è preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024, ma si possono anche a pportare le dovute modifiche ai dati pre-inseriti (in caso di discordanze e errori) e trasmettere la dichiarazione al Fisco, per poi ottenere i rimborsi 730. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
In questa notizia si parla di: precompilata - ultimi
Vi ricordiamo che... Il 30 settembre 2025 rappresenta il termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella versione precompilata sia in quella ordinaria. Si tratta della scadenza generale che riguarda tutti i lavoratori dipendenti, i pensionati e, più i - X Vai su X
Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre; Il modello 730/2025 arriva al traguardo: invio entro il 30 settembre; Modello 730/2025: precompilato e ordinario, le scadenze di settembre.
Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre - Entro il 30 settembre si può modificare, accettare e inviare la precompilata 730/2025. Da leggioggi.it
730 precompilato, attenzione alla scadenza 30 settembre - La campagna informativa della Direzione regionale della Campania - Lo riporta rainews.it