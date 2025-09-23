Ultimi giorni per l’invio della precompilata 7302025 (e del modello ordinario tramite caf). Entro martedì 30 settembre si può modificare, accettare e inviare il modello, messo online lo scorso aprile sul sito delle Entrate, e ora in via di chiusura. Tutti i contribuenti stanno ricevendo in queste ore email e messaggi, oltreché notifiche su App per ricordare la scadenza di fine mese. Chi deve ancora trasmettere la dichiarazione quindi ha ancora pochi giorni per farlo. Il 730 precompilato online è preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024, ma si possono anche a pportare le dovute modifiche ai dati pre-inseriti (in caso di discordanze e errori) e trasmettere la dichiarazione al Fisco, per poi ottenere i rimborsi 730. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre