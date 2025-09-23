Prato scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con l’allievo minorenne Farà i servizi sociali

Prato, 23 settembre 2025 – Il suo caso fece scalpore perchè la donna, oggi 37enne, oltre ad aver consumato dei rapporti sessuali con un suo allievo 15enne ebbe da lui un figlio. Condannata a 6 anni e cinque mesi per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore, la professoressa di Prato è stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali della sua città. La decisione è arrivata dal tribunale di sorveglianza di Firenze. La docente potrà beneficiare di una borsa lavoro di tre mesi presso un'associazione e sarà assunta come operatrice socio-sanitaria (Oss) part-time da una cooperativa sociale per fare assistenza domiciliare ai pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

