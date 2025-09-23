Prato scarcerata la prof che ebbe un figlio dall’allievo 15enne a cui dava ripetizioni Per il tribunale | è pronta a reinserirsi in società

Per il tribunale di sorveglianza di Firenze «può rielaborare i fatti fuori dal carcere». Così, si sono aperti i cancelli del carcere e ora per la donna comincia il percorso di reinserimento sociale: è stata scarcerata la professoressa condannata per aver avuto un figlio con un 15enne. Ora usufruirà di una borsa lavoro di tre mesi presso un’associazione. Prato, scarcerata la prof che ebbe un figlio con l’allievo 15enne. Il caso all’epoca dei fatti suscitò grande scalpore: ed è quello della donna pratese di 37 anni, che ebbe un figlio nel 2018 da un suo allievo, all’epoca 15enne, a cui dava ripetizioni private d’inglese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prato, scarcerata la prof che ebbe un figlio dall’allievo 15enne a cui dava ripetizioni. Per il tribunale: è pronta a reinserirsi in società

