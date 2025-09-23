Prato | scarcerata la donna che fece un figlio con un allievo Il Tribunale | Pronta al reinserimento sociale

La donna di Prato condannata per violenza sessuale su un minore, il ragazzo a cui impartiva ripetizioni e da cui ebbe un figlio, è stata scarcerata. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto per lei l’affidamento in prova, ritenendola pronta a un percorso di reinserimento sociale. La decisione segna un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria che aveva suscitato forte clamore mediatico sette anni fa. Secondo quanto comunicato dai suoi legali, Massimo Nistri e Mattia Alfano, la donna ha rispettato tutti i passaggi previsti dalla giustizia, affrontando sia la condanna che i percorsi riabilitativi stabiliti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: prato - scarcerata

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con l’allievo minorenne. Farà i servizi sociali

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con un alunno

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe figlio con un allievo 15enne

Prato, scarcerata l’insegnante che ebbe un figlio da un alunno 15enne - X Vai su X

Prato: scarcerata la donna che fece un figlio con un allievo. Il Tribunale: «Pronta al reinserimento sociale; Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con l’allievo minorenne. Farà i servizi sociali; Donna di 31 anni ha un figlio da un 13enne che la chiamava mamma, arrestata.

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con l’allievo minorenne. Farà i servizi sociali - Inizialmente condannata a 6 anni e cinque mesi per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore, la donna sarà affidata in prova ai servizi sociali ... Riporta msn.com

Prato: scarcerata la donna che fece un figlio con un allievo. Il Tribunale: «Pronta al reinserimento sociale» - Il marito le è rimasto accanto, crescendo anche il piccolo nato dalla relazione extraconiugale L'articolo Prato: scarcerata ... Scrive msn.com