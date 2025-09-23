Prato la carica dell’entusiasmo E sul mercato voglia di ultimo colpo

Il Prato è tornato ad allenarsi con l’obiettivo di preparare la trasferta di domani (calcio d’avvio alle 15) ad Altopascio contro il Tau. Alla seduta di ieri, andata in scena al Sussidiario, hanno partecipato tutti, tranne ovviamente gli infortunati Nicola Andreoli e Alessio Sarpa, mentre Gabriele Colzi ha svolto lavoro differenziato. Presente anche Andrea Settembrini, che ha saltato le ultime due gare per un’infiammazione al ginocchio. Vedremo se mister Simone Venturi lo avrà a disposizione per il turno infrasettimanale, valido per la quarta giornata del girone E di Serie D. Di fronte, Risaliti e compagni si troveranno la formazione allenata da Ivan Maraia, che viene dal pareggio per 0-0 sul campo del Ghiviborgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

