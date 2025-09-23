Prato elicottero caduto al Tennis Club | confermata condanna per il pilota Alessandro Bettini

Firenzepost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna del pilota Alessandro Bettini a un anno di reclusione (pena sospesa) per disastro colposo aviatorio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato elicottero caduto al tennis club confermata condanna per il pilota alessandro bettini

© Firenzepost.it - Prato, elicottero caduto al Tennis Club: confermata condanna per il pilota Alessandro Bettini

In questa notizia si parla di: prato - elicottero

Elicottero caduto al Tennis Club: definitiva la condanna per l'imprenditore. Il procuratore Tescaroli: Troppi 11 anni per chiudere l'iter giudiziario; Prato, elicottero caduto allo Sporting: «Nessun guasto, il pilota voleva atterrare»; Elicottero caduto al Tc. Condanna confermata anche in Cassazione.

prato elicottero caduto tennisPrato, elicottero caduto allo Sporting: «Nessun guasto, il pilota voleva atterrare» - Alessandro Bettini voleva davvero atterrare col suo elicottero sul campo dello Sporting Club di via Firenze, dove l’8 giugno 2014 si schiantò rischiando di fare del male ai frequentatori del ci ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prato Elicottero Caduto Tennis