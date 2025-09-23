Prato elicottero caduto al Tennis Club | confermata condanna per il pilota Alessandro Bettini
La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna del pilota Alessandro Bettini a un anno di reclusione (pena sospesa) per disastro colposo aviatorio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: prato - elicottero
Accadde oggi : 14 settembre 1980: Giovanni Paolo II visita per la prima volta Siena. Al mattino del 14 Settembre 1980 l’elicottero con a bordo il Pontefice Giovanni Paolo II atterrava sul prato del Campo Scuola in Via Pisacane a Siena. La città, pur avendo don - facebook.com Vai su Facebook
Elicottero caduto al Tennis Club: definitiva la condanna per l'imprenditore. Il procuratore Tescaroli: Troppi 11 anni per chiudere l'iter giudiziario; Prato, elicottero caduto allo Sporting: «Nessun guasto, il pilota voleva atterrare»; Elicottero caduto al Tc. Condanna confermata anche in Cassazione.
Prato, elicottero caduto allo Sporting: «Nessun guasto, il pilota voleva atterrare» - Alessandro Bettini voleva davvero atterrare col suo elicottero sul campo dello Sporting Club di via Firenze, dove l’8 giugno 2014 si schiantò rischiando di fare del male ai frequentatori del ci ... Si legge su msn.com