Ppe ipocrita su Ilaria Salis Così si legittima la violenza ci dice l' europarlamentare Mantovani FdI

“Quanto è accaduto è vergognoso ". Vergognoso? " Il Ppe, insieme alla banda delle sinistre, ha in qualche modo legittimato la violenza, che non è certamente prevista dai. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Ppe ipocrita su Ilaria Salis. Così si legittima la violenza", ci dice l'europarlamentare Mantovani (FdI)

In questa notizia si parla di: ipocrita - ilaria

Nel silenzio generale, assistiamo a uno spettacolo osceno: Donzelli che pontifica dicendo che Ilaria Salis dovrebbe rinunciare all’immunità “per coerenza e coraggio”, i giornali di destra che rilanciano la linea con zelo ossequioso, il governo che si volta dall’alt - facebook.com Vai su Facebook

Ieri aveva cominciato Donzelli, oggi lo seguono ossequiosi i vari giornali di destra: Ilaria Salis - dicono - chieda di essere sottoposta al processo e rifiuti lo scudo dell'immunità parlamentare. Ovviamente non una parola sul fatto che è abbastanza evidente che - X Vai su X

"Ppe ipocrita su Ilaria Salis. Così si legittima la violenza", ci dice l'europarlamentare Mantovani (FdI) - "Il Ppe, insieme alla banda delle sinistre, ha in qualche modo legittimato la violenza, che non è certamente prevista dai diritti umani”, dice Mario Mantovani, rispondendo al Foglio a ... Lo riporta ilfoglio.it

Così il Ppe ha salvato Ilaria Salis: lo "scambio di immunità" con l'oppositore di Orban - Come ha fatto Ilaria Salis a salvarsi (per ora) e a mantenere l'immunità da eurodeputata? iltempo.it scrive