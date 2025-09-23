Pozzuoli ricorda i sei marinai caduti sulla nave Benedetto Brin
Domenica 28 settembre 2025, alle ore 11.30, presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ai Gerolomini a Pozzuoli, si terrà la Santa Messa in ricordo dei sei puteolani che persero la vita 110 anni fa nell’esplosione della nave ammiraglia Benedetto Brin, avvenuta il 27 settembre 1915 nel porto di Brindisi. La celebrazione sarà officiata . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
