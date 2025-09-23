Powerchair footbal l' Italia batte 1-0 la Scozia Oggi la semifinale dell' EPFA Nations Cup

Nella quarta e ultima partita del Gruppo B dell'EPFA Nations Cup, l'Italia del Powerchair football (calcio in carrozzina) allenata dal romano Marco Ferrazza, vince 1-0 grazie al gol decisivo di Simone Ranzato. Oggi alle 14 la semifinale contro la Francia campione del mondo. Un gol per entrare nella storia. Per la prima volta, il prossimo anno in Argentina, l'Italia giocherà il Mondiale di Powerchair Football: una qualificazione resa possibile grazie alla vittoria per 1-0 contro la Scozia in quella che era la partita decisiva per accedere alle semifinali dell'EPFA Nations Cup, campionato europeo che l'Italia sta ospitando per la prima volta a Lignano Sabbiadoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Powerchair footbal, l'Italia batte 1-0 la Scozia. Oggi la semifinale dell'EPFA Nations Cup

