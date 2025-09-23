Power basket Nocera - Juvecaserta | 74-79 decisivo il break del terzo quarto
Nell’esordio al PalaCoscioni, Nocera non riesce a rovesciare i pronostici. Vince Caserta, ma la Power di Sanfilippo è già capace di competere con le prime della classe. Avvio a ritmi altissimi, con Nocera e Caserta che partono con tanta aggressività. Il PalaCoscioni è caldissimo fin dai primi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: power - basket
Basket, l’Italia sale al sesto posto del Power Rankings della FIBA
Basket, l’Italia sale al sesto posto del Power Rankings della FIBA verso gli Europei
Prima uscita per la Power Basket Nocera: buona prova nel test con Benevento
GLI HIGHLIGHTS| Le immagini del successo in trasferta sul campo della Power Basket Nocera - facebook.com Vai su Facebook
Power basket Nocera - Juvecaserta: 74-79, decisivo il break del terzo quarto; La Power Basket Nocera debutta con una sconfitta; Juvecaserta, esordio col botto: colpaccio in trasferta a Nocera | FOTO.
La Paperdi Juvecaserta debutta va Nocera contro la Power Basket - Scopri tutti i dettagli riguardo La Paperdi Juvecaserta debutta va Nocera contro la Power Basket . Da casertaweb.com
Serie B – Caserta, debutto vincente contro Nocera - Inizia con una vittoria il campionato della Paperdi Juvecaserta che passa sul campo della Power Basket Nocera con il punteggio di 79- Scrive basketinside.com