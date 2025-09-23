Power basket Nocera - Juvecaserta | 74-79 decisivo il break del terzo quarto

Nell’esordio al PalaCoscioni, Nocera non riesce a rovesciare i pronostici. Vince Caserta, ma la Power di Sanfilippo è già capace di competere con le prime della classe. Avvio a ritmi altissimi, con Nocera e Caserta che partono con tanta aggressività. Il PalaCoscioni è caldissimo fin dai primi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

