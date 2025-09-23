POTREBBE ANCHE NON ESSERCI PIÙ UN MONDO di HP Lovecraft | recensione
La casa editrice Adelphi edita la più lunga lettera scritta da H.P. Lovecraft e tradotta da Ottavio Fatica, intitolata Potrebbe anche non esserci più un mondo. Trama. Il 9 novembre del 1929, H.P. Lovecraft manda una lunga missiva al suo amico di penna, e aspirante letterato, Woodburn Prescott Harris, per rispondere circa argomenti estremamente eterogenei. Quello che colpisce di più è l’analisi viscerale di alcune tematiche che possono essere condensate il tre macroaree: -il progresso. L’idea che il solitario di Providence ha dell’innovazione è tutt’altro che felice, dal momento che ha dato il via, a partire dal 1830 circa, all’era dell’opulenza e dell’ostentazione, alimentando l’espansione della società di massa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: potrebbe - esserci
Conceicao Juve, la rivelazione: presto potrebbe esserci una nuova accelerata. Il Porto abbassa le sue pretese? Importanti novità sul riscatto dell’esterno
Ballando con le Stelle, svelati 14 nomi: ecco chi potrebbe esserci nel cast
Garlasco, nuova udienza a Pavia: ecco perché potrebbe esserci una svolta
Milano aveva un campo da golf a 20 minuti da piazza Duomo. Ma potrebbe esserci ancora. La (strana) vicenda del golf meneghino ? - facebook.com Vai su Facebook
Potrebbe esserci qualcosa di nuovo in arrivo da Drakengard (Nier)... Secondo il leaker Dusk Golem, la ripubblicazione della colonna sonora su Steam è legata ad un annuncio imminente - X Vai su X