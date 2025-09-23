Potevano far crollare tutta la rete mobile Smantellata negli Usa una rete di sim pronta ad agire a due passi dall’Assemblea Onu
Il Secret Service Usa ha dichiarato di aver smantellato una rete di oltre 100.000 schede sim e 300 server che avrebbero potuto danneggiare la rete di telecomunicazioni di New York prima dell’ Assemblea Generale dell’Onu. «Oltre a minacce telefoniche anonime, questi dispositivi potrebbero essere utilizzati per condurre un’ampia gamma di attacchi alle telecomunicazioni», hanno spiegato in una nota. «Ciò include la disattivazione di ripetitori di telefonia mobile, l’abilitazione di attacchi di negazione del servizio e la facilitazione di comunicazioni anonime e crittografate tra potenziali attori della minaccia e organizzazioni criminali». 🔗 Leggi su Open.online
