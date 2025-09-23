Potenziamento dei Centri per la famiglia | dalla Regione arrivano 3,9 milioni

Brindisireport.it | 23 set 2025

La Puglia continua a investire sulle famiglie con un investimento di 3,9 milioni di euro destinato al potenziamento della rete dei Centri per la famiglia. La Giunta regionale, su impulso del Dipartimento Welfare, ha infatti approvato l'adesione all'avviso pubblico nazionale del Dipartimento per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

