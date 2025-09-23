Potenziamento dei Centri per la famiglia | dalla Regione arrivano 3,9 milioni

La Puglia continua a investire sulle famiglie con un investimento di 3,9 milioni di euro destinato al potenziamento della rete dei Centri per la famiglia. La Giunta regionale, su impulso del Dipartimento Welfare, ha infatti approvato l'adesione all'avviso pubblico nazionale del Dipartimento per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La SRR ATO3 Caltanissetta Provincia Nord è l’unica ad aver partecipato al bando regionale per il potenziamento dei Centri Comunali di Raccolta. Sono 13 i progetti già approvati, che interesseranno diversi Comuni tra cui Caltanissetta, San Cataldo, Mussom - facebook.com Vai su Facebook

Con DGR n. 974 del 26 agosto 2025 è stato approvato il Piano Operativo per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la Famiglia, nell’ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari delle Aziende ULSS del Veneto. Maggiori info su https://url.reg - X Vai su X

Centri per la famiglia: in arrivo ulteriori risorse per la riqualificazione degli spazi ed il potenziamento dei servizi - La Giunta ha deciso di potenziare i Centri per la Famiglia in Sardegna rendendo i servizi e le infrastrutture connesse più accessibili e di qualità attraverso la ... Si legge su regione.sardegna.it

Centri per le famiglie, bando da 55 milioni per le regioni/ Il piano per nuove strutture, personale e servizi - Centri per le famiglie, altri 55 milioni per le regioni: governo pubblica bando, il piano per nuove strutture, personale e servizi. Lo riporta ilsussidiario.net