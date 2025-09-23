Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio postale di Forino

Avellinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Forino sospende l’operatività, perché oggetto di interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progettoPolis - Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

