Da ieri mattina centinaia di persone presidiano il porto di Livorno per fermare la nave statunitense SLNC Severn, appena rientrata da Eilat con mezzi militari. Usb annuncia sciopero immediato se il carico tenterà di attraccare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Portuali di livorno contro le navi cariche di armi per Israele: cosa sta succedendo; «Se ci fermiamo noi, le armi non passano più», lo sciopero dei portuali di Livorno per Gaza; La protesta di Livorno contro le grandi navi.

La disobbedienza civile dei portuali contro il traffico di armi verso Israele - La scorsa settimana la mobilitazione dei portuali di Ravenna, e di una sessantina tra associazioni e comitati pacifisti, ha convinto il comune a impedire l’imbarco di due container carichi di esplosiv ... Scrive ilpost.it

I portuali di Genova contro le navi delle armi - Ha avuto successo il presidio di lavoratori e cittadini convocato di prima mattina al varco del Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli- Segnala ilmanifesto.it

