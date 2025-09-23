Porto turistico al Comune | Si apre una nuova fase
Al via una nuova fase di sviluppo per il rilancio dell’area del Porto turistico di Cervia - Milano Marittima. Dal 1° gennaio 2026 il porto turistico entrerà in una nuova fase gestionale e progettuale. Il Comune tornerà in possesso dell’area e avvierà una procedura pubblica per la raccolta di nuove proposte volte alla valorizzazione e al rilancio del comparto del porto, in linea con le attuali prospettive di sviluppo del territorio. "La nuova fase che si apre per il porto turistico rappresenta un momento cruciale per ripensarne il ruolo strategico all’interno della nostra città. – spiega il sindaco di Cervia Mattia Missiroli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
