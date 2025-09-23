Porto di Livorno presidio contro le armi Arriva il commissario Autorità portuale
LIVORNO – Presidio a oltranza nel porto di Livorno per protestare al Molo Italia contro l’arrivo della nave americana Slnc Severn, previsto a fine giornata di martedì 23 settembre, che secondo il sindacato Usb trasporterebbe armi. Non è così, spiega il prefetto Giancarlo Dionisi: “Si tratta di una nave commerciale, non militare. Non trasporta armamenti, munizioni né esplosivi”, ha detto al termine del tavolo urgente convocato in prefettura. Tavolo a cui hanno preso parte il sindaco Luca Salvetti, Davide Gariglio, commissario straordinario Autorità Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, il vicecomandante capitaneria di porto, i rappresentanti sindacali Cgil, Cisl, Uil, Usb, una delegazione del presidio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
