Porto di Livorno presidio a oltranza | La nave carica di armi non sbarcherà Il prefetto | Non ce ne sono serve responsabilità

Al porto di Livorno prosegue il presidio permanente al Varco Valessini, indetto da Usb, contro l'arrivo della nave americana Slnc Severn che secondo il sindacato “proviene da Israele e al suo interno vi sono caterpillar e mezzi militari”. L'azione dei manifestanti è chiara: impedire che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it