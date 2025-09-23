Porti il Commissario Adsp Latrofa illustra al Salone progetti Network portuale Lazio

(Adnkronos) – Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha partecipato ieri al Salone Nautico di Genova insieme alla Regione Lazio, rappresentata dalla Vice Presidente Roberta Angelilli. Latrofa ha toccato temi fondamentali per lo sviluppo del settore nautico e portuale, facendo particolare riferimento al network portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta. . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

