Porte troppo alte è caos | non si disputa Brusaporto-Villa Valle di serie D Scontro social fra i due club

Milano – Un derby (a porte chiuse) mai giocato ma “avvelenato“ comunque dai centimetri delle porte (troppo alte), dai “laser“ usati per controllare l’altezza effettiva e soprattutto da presunte “visite private“ sul campo di gioco alla vigilia del match. E così Brusaporto-Villa Valle, valevole per la terza giornata del campionato di serie D (girone B), non solo non è neppure iniziato sabato scorso allo stadio di Casazza per decisione dell’arbitro Laugelli di Casale Monferrato dopo il reclamo degli ospiti, ma si porta dietro strascichi di polemiche dopo lo scontro “social“ fra i due club, con accuse da una parte e minacce di azioni legali dall’altra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

