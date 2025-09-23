Porsche Carrera Cup Italia | Ebimotors ad Imola con 3 auto
Quarto appuntamento del 2025 della Porsche Carrera Cup Italia. Ad Imola i motori romberanno nel fine settimana che va da 25 al 28 settembre. Oltre 30 i partecipanti previsti, divisi nelle categorie PRO, Rookie e Michelin Cup. Per Ebimotors saranno tre le auto al via. In classifica PRO cercherà il riscatto Alberto Cerqui (Centro Porsche Piacenza – Ebimotors, numero 3). Dopo lo sfortunato fine settimana del Mugello il pilota bresciano cercherà un pronto riscatto per riagganciare le posizioni che contano nella classifica assoluta. Corre per ribadire la sua supremazia in Michelin Cup Alberto De Amicis (Porsche numero 52, Centro Porsche Varese – Ebimotors). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
