Sabato 11 e domenica 12 ottobre inizia la nuova stagione del Vintage Market. Le due giornate si svolgeranno all’interno del San Paolo District, ex deposito ATAC che per l’occasione indosserà una veste diversa, diventando un grande laboratorio a cielo aperto per tutte le età.Ci saranno duecento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Le follie del Comune di Catania. Invece di fare i ponti, i sottopassi, le strisce pedonali rialzate, aggiungere alti semafori videosorvegliati alla circonvallazione... cosa si fa? Si cancellano alcuni indispensabili attraversamenti pedonali, spingendo i pedoni ad allu - facebook.com Vai su Facebook

Quel giorno pensammo di aver visto tutto. Invece siamo ancora lì, a piangere innocenti vittime dell’odio e della violenza. Se c’è un posto dove la pace ha messo radici è l’Europa. A noi spetta il compito di costruire ponti di dialogo, convivenza e tolleranza. #11s - X Vai su X

Ponti invece di muri e La Gentilezza diventa arte: laboratori creativi del Vintage Market; Oroscopo di martedì 23 settembre 2025: autostima per la Bilancia, Cancro creativo, Ariete comunica. Scorpione? Non essere critico; Vintage Market, a ottobre torna il fantastico evento romano.

Ponti (di Messina) e non muri - E non capisco perché la sinistra, che continua a ripetere il mantra che bisogna costruire ponti e non muri, in questo caso faccia appunto ... Come scrive ilsecoloxix.it

Moni Ovadia: “Vado in scena con uno spettacolo che raccomanda ponti e mette in guardia dai muri” - ROMA – Proprio in questi tempi resi drammaticamente luttuosi dal quotidiano e inaccettabile inventario delle morti civili a Gaza, proprio mentre il massacro di bimbi palestinesi è inarrestabile, e ... Riporta repubblica.it