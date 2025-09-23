Pontedera rende omaggio a Salvo D' Acquisto
Questa mattina, presso il bassorilievo dedicato al Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, si è svolta la cerimonia commemorativa organizzata dalla Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera, a lui intitolata. Alla cerimonia hanno preso parte l'Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pontedera - rende
Visual radio Pontedera social. . Migliaia di persone per GAZA e per la PACE Che bella Cascina questa sera Cgil pisa a “Cascina per Gaza (la pace la voce di tutti)” La CGIL di Pisa insieme a istituzioni, movimenti, reti, associazioni e cittadine/i; ha fatto sentire l - facebook.com Vai su Facebook
Pontedera rende omaggio a Salvo D'Acquisto; Pontedera rende omaggio a Salvo D’Acquisto: Sezione Anc a lui intitolata; Pontedera: passi e onde, escursione a piedi e in battello con il Cai.