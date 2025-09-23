Pontecagnano evento mai pagato agli organizzatori | il Comune impugna la sentenza
La Giunta di Pontecagnano Faiano ha deciso di presentare appello alla Corte d’Appello di Salerno contro la sentenza del Tribunale che obbliga il Comune a pagare quasi diecimila euro a una società per l’organizzazione di un evento artistico risalente al 30 settembre 2012.Il casoLa vicenda nasce da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
