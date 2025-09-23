Ponte sullo Stretto a rischio tra contratti invisibili e dubbi dell’Ue

La Commissione europea ha inviato all’Italia due diverse lettere con richieste di chiarimenti sulla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Una riguarda l’impatto ambientale dell’opera, già argomento di discussione prima dell’approvazione definitiva del progetto. L’altra invece si concentra sulla procedura di assegnazione dell’appalto, che potrebbe non aver rispettato le regole comunitarie. Nel frattempo il leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli ha chiesto, in veste di parlamentare, di visionare il contratto della Società Stretto di Messina con Eurolink. L’azienda si sarebbe però rifiutata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto a rischio tra contratti invisibili e dubbi dell’Ue

